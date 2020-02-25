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عدن - ياسمين التهامي - ناطق المنطقة العسكرية الثانية يؤكد تحقيق اهداف عملية نوعية بساحل حضرموت

جديد اب برس Advertisements ال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام كرامة الجابري؛ أن عمليات الانتشار العسكري الأخيرة بالسواحل الشرقية لمحافظة حضرموت استطاعت تحقيق أهدافها بعد أسابيع من بدئها.



حيث استطاعت الحد من عمليات التهريب، وكانت سندا لقوات خفر السواحل في مهامها الخاصة بحماية سواحل حضرموت.



كما بين أن عمليات الانتشار تأتي بإشراف مباشر من قبل محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج البحسني، والذي أعطى توجيهاته بضرورة ذلك الانتشار العسكري لمنع أية عمليات تهريب قد تقع عبر سواحل حضرموت.



ووفق مانقله موقع عدن تايم فقد أضاف "الجابري" إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية مستمرة في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار بمناطق ساحل محافظة حضرموت.



وتعتبر عمليات الانتشار من ضمن الجهود التي توليها قيادة المنطقة العسكرية الثانية بدعم من قوات التحالف العربي لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات.

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