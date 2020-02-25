شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: إيران أخفت تفاصيل حيوية بشأن تفشي فيروس "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير الخارجية الأمريكي: إيران أخفت تفاصيل حيوية بشأن تفشي فيروس "كورونا"

جديد اب برس

Advertisements

كد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن طهران أخفت تفاصيل حيوية بشأن تفشي فيروس كورونا، معرباً عن قلقه "من احتمال إخفاء إيران تفاصيل حيوية" بشأن انتشار الوباء.



ودعا بومبيو إيران إلى "قول الحقيقة" عن تفشي الفيروس، معتبراً أنه "يجب على جميع الدول، بما فيها إيران، أن تقول الحقيقة حول فيروس كورونا وأن تتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية".



في الوقت نفسه انتقد بومبيو بكين لما وصفه بالرقابة على وسائل الإعلام والعاملين في مجال الرعاية الصحية. ورأى بومبيو أنه يتوجب على بكين "تقديم معلومات دقيقة لوسائل الإعلام" حول الفيروس، معتبراً أن الصين "لم تكن مستعدة لمواجهة تحدي كورونا".



كما انتقد بومبيو بكين لطردها ثلاثة من مراسلي صحيفة "وول ستريت جورنال" وقال إن حرية الصحافة ضرورية لضمان توافر المعلومات الدقيقة عن الفيروس، للعامة والأطقم الطبية. وقال بومبيو للصين: "طرد صحفيينا يفضح مرة أخرى موقف مشكلة الحكومة التي أدت إلى سارس والآن فيروس كورونا، وهي تحديدا الرقابة، التي قد تكون لها تداعيات قاتلة".



وأضاف: "لو كانت الصين سمحت لمراسليها الأجانب والأطقم الطبية بالحديث والتحقيق بحرية، لسنحت فرصة أفضل بكثير للمسؤولين الصينيين ومسؤولي دول أخرى كي يواجهوا هذا التحدي".



وذكّر بأن الولايات المتحدة وضعت قيوداً على السفر فيما يخص تفشي فيروس كورونا.



في سياق آخر، قال بومبيو إن "إيران أجرت انتخابات مزورة مرة أخرى"، مضيفاً: "نقف إلى جانب الشعب الإيراني وندعم أصوات من يرغب في انتخابات حرة".



كما اتهم الإيرانيون والروس ونظام بشار الأسد بتقويض "كل فرصة لوقف النار بسوريا"، مشدداً على أن "النظام السوري لن يحصل على نصر عسكري".



السعودية شريكة لا يمكن الاستغناء عنها

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الأميركي على أن "السعودية وسلطنة عُمان شريكان لا يمكن الاستغناء عنهما" بالنسبة للولايات المتحدة.