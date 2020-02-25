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عدن - ياسمين التهامي - أخر (تحديث) قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم الثلاثاء بصنعاء وعدن

أخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن مساء اليوم الثلاثاء 25 فبراير2020م. الصرف في صنعاء : جديد اب برس Advertisements الدولار : -شراء: 596 إلى 598ريالا - بيع :599 إلى 601ريالا السعودي : - شراء : 157,4 إلى 157,5 ريال - بيع : 157,9 إلى 158 ريال الصرف في عدن : الدولار - شراء: 660 إلى 662 ريالا - بيع : 666 إلى 667 ريالا السعودي - شراء : 174,4 إلى 174,5 ريالا - بيع : 175 إلى 175,5 ريالا

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