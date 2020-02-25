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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..مرسوم ملكي من الملك سلمان يباغت الجميع ويطيح بعدد من الوزراء من مناصبهم بينهم امراء من الآسرة الحاكمة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين، وتعيين آخرين بدلا منهم. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، “واس”، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، عددا من الأوامر الملكية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وخطير جدا..مرسوم ملكي من الملك سلمان يباغت الجميع ويطيح بعدد من الوزراء من مناصبهم بينهم امراء من الآسرة الحاكمة هل تذكرون المسؤول الكبير في هذا البلد المسلم الذي تحدى الله نهارا جهارا..شاهد العقاب الإلهي العاجل الذي وقع له قبل قليل وجعله عبرة لمن لا يعتبر ( صورة ) وأمر الملك بتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة



وأمر الملك بأن يكلف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله. Advertisements وكذلك أمر الملك سلمان بأن يعين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة. ومن بين أوامر الملك سلمان اليوم، أن يعفى تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وأن يكلف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله. ​وأن يعفى سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه. وأمر الملك بأن تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم “وزارة السياحة “، وكذلك أن تحول الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”. ​إعفاءات تطال وزراء بارزين في السعودية

وكذلك أمر الملك بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم “وزارة الاستثمار”. وجاء في الأمر الملكي أن “يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود”. وأمر الملك بأن “تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، وأن تقوم بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة”. إعفاءات تطال وزراء بارزين وتعيينات واسعة في السعودية

وأمر الملك بأن تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومن بين أوامر الملك سلمان تعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

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