عاجل الاعلان قبل قليل عن اصابة نساء سعوديات بفيروس كورونا .. والمفاجأة في عددهن ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت البحرين قبل قليل عن إصابة أربع سعوديات بفيروس كورونا بعدما وصلن إلى البلاد عقب زيارة لإيران . من جانبها قالت وزارة الصحة السعودية أن هناك تنسيق مع السلطات الصحية البحرينية لعلاجهن وبقائهن لحين شفائهن .

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