شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.. سعر الدولار والريال السعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت أسعار صرف الصرف، اليوم الثلاثاء، انهيارا جديدا للريال مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي. سعر صرف في صنعاء الدولار 596 – 598 ريالا للشراء، و599 – 601 ريال للبيع أما في عدن الدولار 660 – 662 ريالا للشراء ،666 – 667 ريالا للبيع. Advertisements الريال السعودي في صنعاء 157.4 – 157.5 ريال للشراء ،157.9 – 158 ريال للبيع. الريال السعودي في عدن 174.4 – 174.5 ريال للشراء ،175 – 175.5 ريال للبيع.

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