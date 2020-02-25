شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. تشمل طيران اليمنية.. مطار دبي بالإمارات يعلن تعليق الرحلات الجوية لهذا السبب المفاجئ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال ممثل عن مطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء، إن المطار علّق كل الرحلات الجوية بما فيها طيران اليمنية حتى إشعار آخر باستثناء العاصمة طهران.
وقالت وسائل إعلام إن إيرانيين آخرين مصابين بفيروس كورونا المستجد توفيا في إيران ليزيد عدد الوفيات هناك إلى 14 شخصا.
وقالت البحرين، التي أعلنت عن حالة إصابة ثانية بالمرض، إنها علّقت كل الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر.
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