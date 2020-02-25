شكرا لبحثكم عن خبر تحركات جديدة للإمارات في سقطرى تستعد للانقلاب على الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى، إن المندوب الإماراتي خلفان المزروعي يجري استعدادات جديدة للانقلاب في سقطرى بتحرك المليشيات التابعة لهم في الجزيرة.

وذكر موقع "سقطرى بوست" عن المصادر أن "المزروعي التقى أشخاص كان قد نصبهم شيوخاً بدلاء، وقدم لهم مبالغ مالية للاستعداد للانقلاب على السلطة المحلية، التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".

وأوضحت المصادر، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات بدأ تحركه في سقطرى بعد ابتعاد وتوقف خلال الأسبوع الماضي. حيث زارت قيادة في الجزيرة، الحزام الأمني والقوات الخاصة وكتيبة حرس السواحل، المتمردة على السلطات المحلية.

وتشهد أرخبيل سقطرى توترا أمنيا ليس الاول من نوعه، بعد صدور قرار الحكومي، بتعيين الرائد سالم سعيد ماطر قائداً للقوات الخاصة بمحافظة سقطرى، بدلاً من العقيد حسين شائف، لكن الأخير رفض تسليم قيادة القوات الخاصة، ونشر قواته في محيط مقر قيادة القوات الخاصة، وفي بعض المباني الحكومية.