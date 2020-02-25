الجابري يؤكد تحقيق أهداف الإنتشار العسكري بسواحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

المكلا - الخليج 365

أكد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام كرامة الجابري، أن عمليات الانتشار العسكري الأخيرة بالسواحل الشرقية لمحافظة حضرموت استطاعت تحقيق أهدافها بعد أسابيع من بدئها .



وقال في تصريح صحفي، أن عملية الإنتشار استطاعت الحد من عمليات التهريب، وكانت سندا لقوات خفر السواحل في مهامها الخاصة بحماية سواحل حضرموت .

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وبين أن عمليات الانتشار تأتي بإشراف مباشر من قبل محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج البحسني، والذي أعطى توجيهاته بضرورة ذلك الانتشار العسكري لمنع أية عمليات تهريب قد تقع عبر سواحل حضرموت.

وأضاف "الجابري" إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية مستمرة في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار بمناطق ساحل محافظة حضرموت.

وتعتبر عمليات الانتشار من ضمن الجهود التي توليها قيادة المنطقة العسكرية الثانية بدعم من قوات التحالف العربي لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات.