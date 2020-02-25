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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب المبعوث الأممي بالأردن يستضيف إجتماعاً تشاورياً لشخصيات سياسية يمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
الخليج 365 - خاص
يستضيف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إجتماعاً تشاورياً مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمينة في العاصمة الأردنية عمان .
وذكر المكتب في تغريدات له بتويتر، أن الإجتماع يبدأ اليوم ويستمر يومين .
وأشار المكتب إلى أن الإجتماع سيحضره مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.
وأكد أن النقاش سوف يتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن .
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