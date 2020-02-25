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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلي تناقش الصعوبات التي تواجه الطلاب اليمنيين في بولندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
بحثت سفير اليمن في وارسو الدكتورة ميرفت مجلي اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية للتبادل الأكاديمي في وزارة التعليم العالي البولندية ووكاش فويجودا، التعاون الثقافين بين البلدين.
واستعرضت السفير الصعوبات التي تواجه الطلاب اليمنيين وتعذر قدوم البعض منهم الى بولندا بسبب الانقلاب الحوثي، إضافة الى صعوبة خطوط الطيران وإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول الى بولندا والتي تمنح عبر سفارتها في الرياض وهو ما يضع أعباء إضافية عليهم.
من جانبه، أشار المسؤول البولندي الى أن بلاده تشجع قدوم الطلاب من اليمن وأنه يتفهم المعوقات التي تواجههم بسبب ظروف الانقلاب الحوثي إضافة الى صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول.
وأوضح أن الحكومة البولندية وتقديراً للعلاقات بين البلدين أدرجت اليمن ضمن الدول التي يحق لطلابها دراسة الماجستير في بولندا ضمن 120 منحة تنافسية للعام 2020م وان هذه المنح مدفوعة ومغطاة بالكامل.
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