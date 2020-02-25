جباري: الحوثي ليس جادا في السلام ويعتمد افشال المساعي  ‏

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري ان مليشيا الحوثي الانقلابية ليست جادة في السلام، وتعمد افشال جميع المساعي لتحقيق ذلك، ويستغلون المفاوضات لكسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفهم وشن حروب جديدة.



جاء ذلك في كلمته الذي القاها امام ممثلي وسائل الاعلام العربية والعالمية في واشنطن..لافتا الى ان الحكومة اليمنية حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يوقف معاناة المدنيين ويحقن دماء اليمنيين بالرغم من تنصل مليشيا الحوثي عن جميع الاتفاقات والمعاهدات.

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وأشار الى ان الحكومة اليمنية ذهبت من أجل السلام الى كافة جولات المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة ابتداء بجنيف واحد وانتهاءً بستوكهولم وقدمت كافة التنازلات من اجل السلام، الا أن الميليشيات الانقلابية تحاول الالتفاف على كل عمليات السلام، وتستمر في ممارسة انتهاكاتها بزراعة الألغام وتجنيد الاطفال واستهداف المناطق الأهلة بالسكان والانقضاض على جميع مؤسسات الدولة ونهب المساعدات الانسانية وعدم ايصالها للمحتاجين وهو ما يضاعف من حجم معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

حضر اللقاء اعضاء الوفد البرلماني، سلطان العتواني، قاسم الكسادي، وسفير اليمن في الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك.