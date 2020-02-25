الفاو تنفذ ورشة عمل لتدريب مدربين حول الارشاد الزراعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365

عقدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو)، اليوم بعدن، ورشة عمل لتدريب 32 من مدربي وزارة الزراعة والري حول الارشاد الزراعي، ضمن مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الاكثر ضعفا في اليمن.



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الورشة التي تستمر خمسة ايام، تهدف الى اكساب المشاركين مهارات تدريبية في مجالات انتاج المحاصيل الزراعية وكيفية تربية وتغذية والحفاظ على صحة الحيوان، ضمن سلسلة دورات متنوعة للاستفادة من المدخلات الزراعية الموزعة من قبل الفاو، وكيفية نقل المعارف للمستفيدين.

واشار وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع التخطيط المهندس علي الجنيد ، الى اهمية الورشة لتعريف المشاركين بالمفاهيم الاساسية حول الطرق والاساليب الحديثة في الارشاد الزراعي التي تواكب المعايير الحديثة و تساهم في تطوير وتحسين القطاع الحيواني والزراعي بالبلاد .. مؤكدا بان الوزارة تعمل على توفير برامج واستراتيجيات جديدة حول الارشاد الزراعي باعتباره حلقة وصل بين المزارع والوزارة التي تساعد في دعم قدرة الاسر للمحافظة على الانتاج الغذائي.

ويستهدف المشروع ست محافظات يمنية من خلال تحسين وتوفر الغذاء لعدد 70 الف اسرة عبر ثلاثة انواع من التدخلات تشمل انتاج الدواجن وتحسين الانتاج الزراعي والحيواني وتحسين سبل عيش الفئات الضعيفة التي تعيش في المناطق الساحلية باليمن عبر اعادة تأهيل البنية التحتية السمكية في المديريات المستهدفة.