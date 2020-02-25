نائب رئيس الوزراء يستقبل مبعوث منظمة اليونيسيف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن استقبل نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مبعوث منظمة اليونيسيف لرعاية الطفولة سعد حوري والوفد المرافق له.

جرى في اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين اليمن والمنظمة. Advertisements و ثمن الخنبشي المساعدات التي تقدمها المنظمة في العديد من مجالات الرعاية الصحية. من جانبه أوضح مبعوث اليونيسيف أن زيارته تأتي في إطار توسيع نشاط المنظمة في اليمن وانها قد رصدت لتنفيذ برنامج التعاون مبلغ 750 مليون دولار سنويا وهو أكبر تمويل لمشاريع اليونيسيف. حضر اللقاء رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير مثنى العامري ومدير مكتب اليونيسيف بعدن تشالز انزوكي ومسؤول الاتصال الخارجي علي قاسم .

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