وكيل وزارة الصحة يلتقي مستشار منظمة اليونيسيف ومدير منظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

التقى وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية، الدكتور، علي الوليدي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بالمستشار الخاص لمنظمة اليونيسيف، سعد الخوري، الذي يزور المدينة حالياً .



وأستعرض الجانبان خلال اللقاء، عدد من الموضوعات المتصلة بأنشطة وزارة الصحة وتدخلات منظمة اليونيسيف فيها وسبل الارتقاء بعلاقة الشراكة مع اليونيسيف .

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وتطرق الوكيل الوليدي إلى عدد من القضايا المتصلة بتنفيذ أنشطة حملات التحصين ومسوحات التغذية وخطط التدريب وتيسير انفاذها .

علی صعيد اخر ناقش الدكتور علي الوليدي اليوم مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهی محمود سير الترتيب والاعداد للخطة الصحية لمجابهة الحالات المحتملة لعدوی فيروس كورونا .

وتدارس اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، الخطط المعدة لمجابهة كورونا بما في ذلك انشاء مراكز العزل الوقائي وتعزيز التفاعل الشعبي من خلال تنفيذ برامج الحشد المجتمعي واشراك المجتمع في الاسهام بوضع الحلول ورفع مستوی الرسالة الإعلامية التوعوية وتسخير الطاقات الإعلامية لخدمة القضايا الصحية المختلفة.