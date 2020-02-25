مأرب.. توقيع بروتكول تعاون لتنفيذ ستة مشاريع انسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع اليوم بمحافظة مأرب بروتكول تعاون بين السلطة المحلية ومؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية، يقضى بتنفيذ المؤسسة ستة مشاريع انسانية في المحافظة بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملة "الكويت الى جانبكم".



ويتضمن البروتكول الذي وقعه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ورئيس مؤسسة استجابة نسيبة الغساني، تقديم المؤسسة 50 تكتك للمساعدة في جهود مكافحة الفقر، وتوزيع 1570 حقيبة ايواء، وتقديم ثلاث عيادات طبية متنقلة وتنفيذ بئر ارتوازي لمستشفى كرى العام الى جانب تنفيذ برنامج تمكين الشباب من خلال دورات مهنية متنوعة، وترميم احدى المدارس التربوية بالمحافظة.

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