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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب صحة المهرة يستلم 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
الخليج 365 - المهرة
تسلم مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة اليوم، 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من البرنامج الوطني للتموين الدوائي.
وأكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، على على ضرورة الاستفادة من هذه الادوية، لتغطية العجز الحاصل في الامداد الدوائي الذي يعانيه مكتب الصحة بالمحافظة
فيما أوضح مدير مكتب الصحة والسكان عوض سعـد، أن الأدوية ستوزع على مستشفى الغيضة المركزي، وفروع مكاتب الصحة بالمديريات، ومخازن المستودع الدوائي بالمحافظة
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