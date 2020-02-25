وكيل مأرب يبحث مع "الاوتشا" تعزيز التنسيق للاستجابة الانسانية العاجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح اليوم مع مسئول الشئون الانسانية بمكتب (أوتشا) ياسر الحكيمي، اليات تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية والشركاء الدوليين من اجل الاستجابة الانسانية السريعة للاحتياجات، ودور مكتب الاوتشا الذي تعتزم افتتاحه بمأرب.



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كما جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الانساني في المحافظة التي استقبلت افواجا كبيرة من النازحين واوضاع النازحين الجدد في مخيم الخانق بمديرية نهم بمحافظة صنعاء والقرى القريبة منه ومن مديرية مجزر بمحافظة مأرب جراء استهداف مخيماتهم من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في تصعيدها الاخير بمديرية نهم.. وجهود السلطة المحلية في انشاء مخيمات بديلة للنازحين ومنها مخيم السويدا غرب مدينة مأرب ومخيم اخر في مديرية رغوان، والاحتياجات الانسانية المستعجلة للنازحين واهمية التدخلات للمنظمات الدولية للاستجابة لاحتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

ورحب الوكيل بقرار الاوتشاء فتح مكتب لها بمأرب.. مؤكدا ان السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات للمكتب.. موجها وحدة ادارة مخيمات النازحين في المحافظة بتقديم كافة التسهيلات لانجاح برنامج الزيارة والذي يتضمن الزيارة الميدانية لمخيمات النازحين وعدد من الجهات ذات العلاقة من اجل الوقوف على الواقع الحقيقي للوضع الانساني للنازحين في المحافظة والاحتياجات وتحديد التدخلات اللازمة.