احالة عطاءات مشروع ترميم مدرسة موشح بشبام للتحليل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - سيئون أحالت لجنة المناقصات الفرعية بمديرية شبام بحضرموت اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي العروض المقدمة لتنفيذ مشروع ترميم مدرسة موشح للتعليم الأساسي بوادي بن علي، الممول من الوكالة الألمانية ( جي أي زد) الى لجنة التحليل.

واستعرضت اللجنة العطاءات المقدمة لمكونات المشروع التي تشمل ثلاث مناقصات.

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