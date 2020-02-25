قصة صحفي يمني مع حسني مبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

روى الصحفي اليمني، حسن قاسم، أنه التقى الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، عندما كان مرافقاً للراحل عبدالعزيز عبدالغني عضو مجلس الرئاسة، وذلك في القصر الرئاسي بالقاهرة لتقديم واجب العزاء في ضحايا زلزال أكتوبر 1992م .



كما روى الصحفي حسن قاسم في منشور على حسابه بالفيسبوك، قصة من الذاكرة حول زيارة الرئيس الراحل مبارك للعاصمة عدن، في 18 فبراير 1991م، حين كلف كصحفي بمرافقته في هذه الزيارة .

Advertisements

يقول قاسم "في 18/2/1991 كلفت بمرافق مبارك خلال زيارتة لعدن قادما من صنعاء عبر البر وكان الاستقبال في مدخل دار سعد، والظريف بعد الاستقبال كنت برفقة الصحفي عبدالله عبدالرحمن والصحفي محمد ابو راس في سيارة نوع لادا شبه مكسرة تابعه للاخير" .

وأضاف "وكانت كل السيارات مرسيدس الا سيارتنا نشاز فخلونا في مقدمة الموكب وامامنا 3سيارات مرورعلى اساس الموكب سيدخل الشيخ عثمان ثم البريقة ,,وتخلصوا منا بذكاء فاعطيت الاوامر بتحرك سيارات المرور الثلاث ونحن خلفها بالتحرك حسب الخطة والدخول الى الشيخ عثمان وكانت الجماهير محتشدة على الجانبين ونحن في المقدمة لوحدنا دون موكب الرئيس الذي كان قد وصل مصافي عدن ونحن لحقناه الى البريقة وهو كان قدوصل التواهي ورجعنا بسرعة للتواهي لنلحق مأذبة الغذاء الرسمية والتحرك بعد ذالك للمطار حيث غادرعصرا" .

وأختتم قاسم منشوره بالقول "أحترم الرئيس مبارك لراره التخلي عن السلطة ورفضه عرض المغادرة والمثوال للمحاكمه" .