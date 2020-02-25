دماج يوجه بحماية مستوطنة ريبون الاثرية من التمدد العمراني والزراعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 الخليج 365 - دوعن تفقد وزير الثقافة مروان دماج موقع مستوطنة ريبون الأثرية بمديرية دوعن ووجه بسرعة حمايتها من التمدد الزراعي والعمراني.

Advertisements وتعرف من مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم، على التحضيرات الجارية لإنشاء متحف دوعن. وأشاد دماج بالدور الذي تقوم به الهيئة في اعادة روح العمل الاثري والسعي الجاد للحفاظ على الموروث الثقافي بالمنطقة. وزار قرى واديي ليمن وليسر ومدينة الهجرين التاريخية اللواتي يزخرن بنمط فريد من العمارة الطينية التقليدية.

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