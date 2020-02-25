شاكر بنش: قضاء الأحداث يواجه تحديات وهو بحاجة إلى دعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365

إلتقى رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت القاضي "شاكر محفوظ بنش" صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه موفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة باليمن "فتحية عمر حسن" اختصاصي حماية الطفل و "فوزية عبدالله غرامة" أخصائي برامج، لمناقشة أوجه التعاون والدعم لقضاء الأحداث (محكمة ونيابة).



وفي اللقاء أوضح القاضي "شاكر بنش" رئيس نيابة استئناف حضرموت - المكلا - بأن النيابة العامة في حضرموت تعمل جاهدة على تهيئة الظروف للحدث التي من شأنها تيسر له وقايته من تعرضه للانحراف بالمراعاة في ذلك الى الواقع وقلة الامكانيات المادية ومدى الحاجة إلى تنمية قدرات القضاة في قضاء الأحداث.

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وقال "رئيس النيابة العامة" بأن قضاء الأحداث في محافظة حضرموت يواجه تحديات وهو بحاجة إلى دعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة من حيث الامكانيات المادية وأيضاً الى ما من شأنه رفع قدرات القضاة والعاملين وتدعيم كفاءتهم وكذلك الموظفين في دار رعاية الأحداث.. مشيراً بأن نيابة الأحداث الإبتدائية تتعامل مع الأحداث وقضاياهم تعامل ذو خصوصية نظراً لحساسية سن الحدث ونفسيته أكان في الاحتجاز أو اجراءات التحقيق أو المحاكمة.

ومن جانبهن قالت أ. "فتحية عمر حسن" و " فوزية عبدالله غرامة" أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة تولي اهتمام كبير لقضايا الأحداث ورعايتهم ينطلق ذلك من واجباتها ووفقاً لقواعدها النموذجية الدنيا لإدارة شئون الأحداث.

وأكدتا على رفع ماتم طرحه ومناقشته من تحديات ومعوقات و مشكلات و احتياجات وكل ما يمكن تقديمه من دعم أكان في البنية التحية أو مكتبياً وكذلك كل ما من شأنه رفع قدرات القضاة وتنمية مهاراته في قضاء الأحداث إلى المنظمة.

حضر اللقاء القاضي "نزار عبدالله القدسي" وكيل نيابة الأحداث الإبتدائية.