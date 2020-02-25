شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة.. الإمارات تقرر نقل المصابين بـ”كورونا” من أراضيها إلى عدن بعد اتفاق خبيث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صحافي يمني، معلومات خطيرة عن نية الإمارات بناء “حجر صحي” في مستشفى الصداقة بعدن، تنقل فيه كافة المصابين بفيروس كورونا من أراضيها إلى اليمن.

وفي التفاصيل يقول الصحفي اليمني أحمد ماهر، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن اتفاقاً جرى بين الامارات ووزارة الصحة اليمنية وافقت عليه الاخيرة مقابل مبلغ مالي ضخم.

جديد "الخليج 365"

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وأشار الصحفي اليمني إلى أن الاطباء العاملين في المستشفى اليمني (رفضوا) هذا العمل لانه سيؤدي إلى كارثة صحية تهدد اليمنيين.

ودعا الصحفي اليمني أحرار اليمن إلى رفض طلب الامارات حتى لا ينتقل الوباء إلى اليمن.

وأثار القرار الاماراتي جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق حساب عماني منتقداً خطوة الامارات بالقول إن الامارات لا تريد لليمن الخير ذهبت إليها لسيطرة على مواقعها اللوجستيه وما تقوم بهِ في الجنوب فقط محاولة شطر اليمن إلى نصفين، كي يتسنى لها التحكّم في مفصال الدولة اليمنية ونهب ثرواتها، حتى فيما يتعلق بإجلاء الطلبة اليمنيين من الصين كانت أكذوبة من أجل تمرير مصالحها الخاصة.

وفي السياق قررت الامارات منع سفر مواطنيها إلى كل من إيران وتايلاند بعد تفشي فيروس كورونا في هاتين الدولتين، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن الإمارات منعت سفر مواطنيها إلى كل من إيران وتايلاند حتى إشعار آخر حرصا على سلامتهم وفي ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.

ودعت أبوظبي المواطنين الموجودين في البلدين إلى التواصل مع السفارة أو مركز الاتصال بوزارة الخارجية، وفقا لوام.

وكانت قد سجلت الإمارات 13 حالة إصابة بفيروس كورونا، أعلنت شفاء 3 منها، لثلاثة مواطنين صينيين.

وتفشى الفيروس بشكل واسع في إيران الأسبوع الجاري، إذ تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ60 في حين بلغ عدد الوفيات 12 وفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في إيران.