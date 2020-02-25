شكرا لقرائتكم خبر عن منها إزالة شعر الأنف.. 9 أشياء نفعلها عادة دون دراية بمدى خطورتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتبع البعض عادات ضارة دون أن يدركوا مدى خطورتها على صحة الإنسان، لا سيما الأشياء البسيطة اليومية، مثل تناول المياه من زجاجة بلاستيكية، أو تناول وجبة سريعة أو غيرها من الأمور التي قد تعرضنا للخطر، والتي نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي.

- الشرب من الزجاجات البلاستيكية:

هذه المواد البلاستيكية تهدد صحة الإنسان؛ نظرًا للأضرار الناتجة عن مكونات هذه الزجاجات والتي قد تزيد من دهون الجسم وتقلل الخصوبة، كما لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي والمناعي، فضلًا عن أنها تزيد من احتمالية إصابة الأطفال بالسمنة وفرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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- التنظيف الجاف للملابس:

يعتبر التنظيف الجاف "دراي كلين" هو عملية كيميائية، حيث يتم استخدام الكثير من المواد الكيميائية الخطيرة عند التنظيف الجاف للملابس، ويمكن لبعض هذه المواد الكيميائية أن تلتصق بالنسيج، وعند استنشاق هذه المواد الكيميائية تسبب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والتهاب العين والصداع والدوخة ومشكلات في الرؤية.

- كتم العطس:

عند كتم العطس هناك فرصة لتمزيق طبلة الأذن من خلال الهواء الذي يرسله العطس إلى الأذن، وقد يؤدي أيضا إلى تضخم الأوعية الدموية في العين والأنف وطبلة الأذن.

- العطور المليئة بالمواد الكيميائية:

الكثير من العطور مليئة بالمكونات السامة، وهذه المكونات تأتي من البترول ويمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والهرمونات والغثيان والقيء، ويمكن أن تؤدي أيضا التسمم بالعطور أو السرطان.

- العبث في حبوب الوجه:

العبث في حبوب الوجه يجعلها أسوأ، وتسبب الأضرار حيث يوجد في الوجه منطقة تسمي مثلث الموت والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخ، وعند محاولة الضغط على هذه الحبوب تصل بسهولة إلى الجهاز العصبي، وقد تتسبب في الإصابة بالشلل والعدوى ومضاعفات في الرؤية، ويمكن أن تؤدي إلى الموت.

- مستحضرات التجميل ذات مكونات صناعية:

من المهم على المرأة معرفة إذا كان المكياج التي تستخدمه يحتوي على مكونات صناعية أم لا، لأنه بمجرد تراكم هذه المكونات في جسمك بمرور الوقت تؤدي إلى تهيج الجلد والإصابة بالسرطان.

- عدم تغيير الوسادة الخاصة بك:

تمتص الوسادة يوميًا أثناء النوم الجلد والشعر وزيت الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى جذب الغبار وثم ينمو في الوسادة مما يسبب الحساسية.

- إزالة شعر الأنف:

إزالة الشعر من الأنف يسبب تهيجًا والتهابًا في الجلد، ويؤدي إلى ضعف نظام المناعة والتهابات في الدماغ.

- تناول الوجبات الجاهزة:

الوجبات الجاهزة تحتوي على تغذية أقل من الأغذية الجاهزة، نظرا لأنها تتكون من مواد مسرطنة لأنها مطبوخة في درجات حرارة عالية، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.