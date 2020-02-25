شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...المجلس الإنتقالي يحول "المجلس التشريعي"إلى "لوكندة"..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب نشطاء وإعلاميون من أبناء العاصمة المؤقتة عدن، بضرورة إخلاء مبنى المجلس التشريعي أحد معالم المدينة الحضرية، من مسلحي الانتقالي.

وقالت الناشطة والإعلامية سارة عبد الرشيد إن قوات الحزام الأمني حولت المجلس التشريعي إلى ثكنة عسكرية ولوكندة خاصة بهم، ومنعت القائمين عليه من دخوله.

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مضيفة أن تلك القوات استحدثت مباني في حرم المجلس.. معتبرة العبث في المبنى “إساءة” لأحد أشهر معالم عدن الثقافية.. داعية إلى تنظيم حملة مجتمعية لإخراج جنود الانتقالي من المبنى وإعادة تأهيله.

ووعد الهلال الأحمر الإماراتي بداية 2018 بإعادة تأهيل مبنى المجلس التشريعي، وصاحب وعدها حملات إعلامية واسعة تشيد بالإمارات وبدعمها لليمن وبوعد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مبنى المجلس ، واستمرت الحملات الإعلامية لنحو ثلاثة أشهر، وبعدها خلف هلال الإمارات وعده ولم ينفذ المشروع ، وذهب إلى توزيع سلال غذائية ممتلئة بالسوس لبعض الأسر المحتاجة، وكذا عمل طلاء لابواب عدد من المدارس بعدن.

ومن جانبه تعهد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في يوليو 2019، بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل المجلس التشريعي، وتم الإعلان عن ذلك في فعالية نظمها “ائتلاف الخير” وبحضور مدير عام الثقافة بعدن، ومدير مديرية صيرة، إلا أن التعهدات السعودية لم تر النور حتى اللحظة، رغم حجم الدعاية الإعلامية من قبل المركز السعودي في حينه.

ويعود بناء مقر المجلس التشريعي في مديرية صيرة إلى عام 1871م، وكان يسمى حينها كنيسة القديسة ماريا حتى عام 1947، عندما تحول إلى مبنى للمجلس التشريعي مكون من ثمانية أعضاء يمثلون طوائف عدن حتى عام 1966.