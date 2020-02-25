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العكيمي يوجه رسالةعاجلة للعميد طارق صالح بالتحرك أسرع من اجل استكمال التحرير هذة لمحافظة

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عدن - ياسمين التهامي - وجه الشيخ عبدالله العكيمي رسالة لقائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي العميد طارق صالح، طالبه فيها بالتحرك لاستكمال تحرير الحديدة.

وقال العكيمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" رصدها محرر شبكة " أبابيل نت" : إذا لم تتحرك القوات المشتركة في الساحل لتحرير ماتبقى من الحديدة فإنها لن تستطيع تحريرها بعد ذلك.

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واضاف، فالحوثيين اليوم في أضعف حالاتهم والقائد العسكري الفطن هو الذي يستغل ضعف عدوه لينقض عليه ويحقق النصر هي فرصة وربما لن تتكرر هذه وجهة نظر والأمر يعود لهم.

جدير ذكره بأن العميد طارق صالح طالب اكثر من مرة قيادة الشرعية بإنهاء اتفاق ستوكهولم من اجل استكمال التحرير لمحافظة الحديدة.

 

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