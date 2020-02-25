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عدن - ياسمين التهامي - نجمة التيك توك السعودية تعلن خطوبتها من هذا الشاب اليمني "تعرف عليهم والمفاجأه كيف تعرفا على بعضهم

أعلنت مشهورة برنامج التيك توك السعودية جواهر خطوبتها على شاب يمني . جديد اب برس Advertisements وقالت النجمة جواهر أن خطوبتها تمت على شاب يمني عملا سويا في إحدى الشركات قبل أن يغادر السعودية ويعود لخطبتها مرة أخرى . وجواهر هي شابة سعودية حققت شهرة واسعة بين أوساط اليمنيين على برنامج التيك توك بعد تقليدها لاغاني يمنية كثيرة . وكانت جواهر قد أعلنت قبل مدة عن رغبتها بالزواج من شاب يمني فهي بحسب قولها ترى أنها يمنية من كثر عشرتها مع اليمنيين بالتيك توك .

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