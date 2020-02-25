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عدن - ياسمين التهامي - دبلوماسي يمني يكشف عن تفاصيل اللقاء الذي جمع احمد علي بمحمد بن سلمان

كشف دبلوماسي يمني جزء من تفاصيل اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأحمد علي عبدالله صالح قبل انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015.

وقال وكيل أول وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، مصطفى نعمان، في مقاله الرابع عشر بعنوان "المرحلة الانتقالية في اليمن" نشر على موقع "أندبندنت عربية": "قبل يومين من اقتحام الحوثيين لقاعدة العند، وجّهت الرياض دعوة عاجلة إلى أحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس الراحل علي عبدالله صالح والقائد السابق للحرس الجمهوري، وذلك للقاء الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي حينها".

جديد اب برس

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وأضاف نعمان: "حملته (أحمد علي) طائرة خاصة من أبو ظبي التي كان يقيم فيها بعدما عزله الرئيس هادي من منصبه كسفير لدى الإمارات وأدرج اسمه على قوائم العقوبات بقرار من مجلس الأمن".

وتابع نعمان: "لم يتسرب الكثير عن تفاصيل اللقاء سوى أن المملكة العربية السعودية كانت مقتنعة بضرورة تعاون الرئيس الراحل في وقف وصول مسلحي الحوثيين إلى عدن، وقيل إن أحمد علي أبلغهم أن الأمر لم يعد ممكناً لأن ألوية الحرس الجمهوري تمت هيكلتها وتوزعت على مناطق عسكرية متباعدة، والعتاد الثقيل الذي كان بحوزتها سحبته الميليشيات الحوثية إلى أماكن تحت سيطرتها".

وأشار نعمان إلى أن اللقاء انتهى من دون نتيجة.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.