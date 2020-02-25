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عدن - ياسمين التهامي - للرجال فقط... كوبان من الزبادي يوميًا تحميك من سرطان الأمعاء

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة واشنطن، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" أن تناول كوبين على الأقل من الزبادي أسبوعياً يمكنه أن يحمي الرجال من الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضح الباحثون أن الرجال الذين يتناولون ما لا يقل عن حصتين من الزبادي، شهدوا انخفاض خطر النمو الخلوي أو ما يعرف باسم الأورام الغدية الحميدة، بنسبة 20% مقارنة بغيرهم، وكان باحثون آخرون قد قاموا سابقًا بدراسة النظم الغذائية وتطور الأورام الغدية الحميدة، لدى أكثر من 32 ألفاً و600 رجل من دراسة متابعة المهنيين الصحيين، وأكثر من 55 ألفاً و700 امرأة من دراسة صحة الممرضات. جديد اب برس Advertisements

واستقصت الدراسات عوامل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لدى المشاركين، حيث خضع جميع المشاركين للتنظير الداخلي للأمعاء وقدموا تقارير عن وجباتهم الغذائية كل 4 سنوات، بما في ذلك مقدار الزبادي الذي يتناولونه.

وعلى مدار فترة الدراسة، التي استمرت 26 عاماً، تطور زهاء 5800 من الأورام الغدية لدى الرجال، ونحو 8100 ورم لدى النساء. وتبين أن الرجال الذين يتناولون حصتين أو أكثر من الزبادي في الأسبوع، أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأورام غدية حميدة تقليدية، مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا اللبن، وشهد الرجال الذين يتناولون الزبادي انخفاض خطر الإصابة بالأورام الغدية، التي قد تصبح خبيثة، بنسبة تبلغ %26 .

ومن جهتهم قال الباحثون أن الأورام الغدية تظهر بسبب نمو غير طبيعي يتشكل في بطانة القولون أو المستقيم، وأنها قد تمهد للسرطان إذا ما تركت بدون علاج، مشيرين إلى أن نتائج الدراسة التي أعدوها كشفت بأن تناول لبن الزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، عن طريق تغيير نوع وحجم البكتيريا في الأمعاء.

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