شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الكالسيوم عند النساء: أسباب وطرق زيادته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يستخدم الجسم الكالسيوم لبناء العظام والأسنان وللحفاظ على مستويات ضغط الدم والتحكم في تقلص العضلات الهيكلية، وهذا يعني أنه يلعب دوراً في الحفاظ على عضلة القلب والأعضلات الأخرى لتعمل بشكل صحيح.

وتحتاج المرأة إلى الكالسيوم للحفاظ على صحة العظام، وخاصةً أنها معرضة لهشاشة العظام أكثر من الرجل عند تقدم العمر.

جديد اب برس

Advertisements

أسباب نقص الكالسيوم عند النساء

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى نقص الكالسيوم عند النساء، وتشمل: التغيرات الهرمونية: يزداد نقص الكالسيوم عند النساء مع تقدم العمر وتحديداً في مرحلة انقطاع الطمث التي تحدث في سن 45 إلى 50 عام، ويرجع هذا لانخفاض مستويات هرمون الإستروجين الأنثوي.

عدم الحصول على حاجة الجسم من الكالسيوم: يتسبب النظام الغذائي الذي لا يحتوي على الكالسيوم في انخفاض مستوياته بالجسم.

انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم: ينتج سوء امتصاص الكالسيوم في الجسم عن انخفاض مستويات فيتامين د بالجسم.

فرط نشاط الغدة الدرقية: يتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية في إيقاف إنتاج هرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في مستويات الكالسيوم بالدم.

تناول أدوية تقلل من امتصاص الكالسيوم: هناك بعض الأدوية التي تقلل من امتصاص الكالسيوم في الجسم مثل الستيرويدات القشرية والأدوية المستخدمة لعلاج مستويات الكالسيوم المرتفعة.

اضطرابات مستويات المغنيسيوم في الجسم: يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم في الجسم إلى انخفاض مستويات الكالسيوم.

علامات نقص الكالسيوم في جسم المرأة

هناك بعض العلامات التي تصاحب نقص الكالسيوم في جسم المرأة، وهي:

الإرتباك أو فقدان الذاكرة.

خدر أو وخز في اليدين أو القدمين أو الوجه.

تشنجات العضلات.

تكسر الأظافر.

سهولة تعرض العظام للكسور.

بطء نمو الشعر.

تأثير نقص الكالسيوم في جسم المرأة

إلى جانب زيادة فرص تكسر وهشاشة العظام، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم بجسم المرأة إلى بعض المشاكل الصحية، وتشمل:

الإصابة بالأرق: يرتبط الكالسيوم مباشرةً بدورة النوم، حيث أنه يزيد إنتاج هرمون الميلاتونين، وبالتالي تؤدي مستوياته المنخفضة إلى صعوبة في النوم.

صعوبة فقدان الوزن: يساعد الكالسيوم الموجود في الخلايا الدهنية على تنظيم تخزين الدهون، وعندما تحتوي الخلايا الدهنية على كالسيوم فسوف يزداد معدل الحرق والعكس صحيح.

مشاكل في الجهاز العصبي: يتسبب الكالسيوم في تأثيرات سلبية على الجهاز العصبية ويجعله لا يعمل بشكل صحيح.

طرق الوقاية من نقص الكالسيوم عند النساء

ينصح باتباع الطرق التالي للوقاية من نقص الكالسيوم عند النساء

1- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم منذ الصغر

يجب اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم منذ الصغر وحتى مع تقدم العمر، بحيث يحتوي على الحليب ومشتقاته والبيض وبذور السمسم.

كما أن الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون من مصادر الكالسيوم الجيدة، بالإضافة إلى الخضروات الورقية مثل السبانخ.

وتعد السبانخ مصدر جيد للمغنيسيوم الهامة لتعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم.

2- التعرض لأشعة الشمس يومياً

ينصح بالتعرض لأشعة الشمس صباحاً بشكل يومي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وذلك لزيادة مستويات فيتامين د الذي يزيد من امتصاص الجسم للكالسيوم.

وفي حالة الإصابة بنقص الكالسيوم عند النساء، يجب استشارة الطبيب لوصف مكملات الكالسيوم التي ترفع مستوياته بالجسم، ولكن لا يجب تناولها دون وصف الطبيب.