شكرا لقرائتكم خبر عن النهاية كانت صــادمة ... شاهد أسد مفترس يتزوج "لبؤتين" في آن واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النهاية كانت صــادمة ... شاهد أسد مفترس يتزوج "لبؤتين" في آن واحد

الأسود هي القطط الكبيرة التي توصف تقليديا باسم “ملك الغابة” . هذه القطط الكبيرة تتواجد في أفريقيا وآسيا وأوروبا . ومع ذلك ، تصنفت الأسود إلى قسمين من السلالة: أسود آسيوية تعيش في الهند غابة جير ؛ والأسود الإفريقية التي تعيش في وسط وجنوب أفريقيا .

على الرغم من أنها تبدو مشابهة ، إلا ان هذه السلالة مختلفة جدا في الحجم ، والموئل ، والنظام الغذائي ، وأكثر من ذلك . يشتهر “ملك الغابة” بكل من الجمال والقوة . تختلف الأسود في اللون ولكن عادة ماتكون بمعاطفها ذات اللون الأصفر والبني . ذكور الاسود الناضجة هي فريدة من نوعها بين القطط الكبيرة وبسبب المانوية البنية أو الأسود السميكة التي تطوق أعناقهم وحمايتهم أثناء القتال .

جديد اب برس

Advertisements

الأسد هو الحيوان المفترس الذي يتزوج من اثنتين في وقت واحد

الأسود من الحيوانات المفترسة التي تتزاوج من أثتين في وقت واحد . تعيش الأسود في مايسمى بالتفاخر ، حيث يتزاوج الذكر مع أكثر من أنثى في وقت واحد ، كما تتزاوج الإناث أيضا مع أكثر من شريك واحد .

من فوائد الجماع بين الأسود هو ولادة أكثر أجيال مختلفة وبالتالي العمل على زيادة علاقات القرابة لذريتهم . سلوك التزاوج من خلال تعدد الزوجات أو الزواج بزوجة واحدة من الإناث يعمل على زيادة النسل الذي يرتبط ارتباطاً كبيراً تبعا لظروف بقاء النسل والسلوك الإنجابي للبالغين الآخرين ، وبالتالي قد تختلف سلوك الإناث وفقا للظروف البيئية والاجتماعية القائمة ، كما يتم التنوع الجيني ، وتحسين النوعية الوراثية الأبوية .