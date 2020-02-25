شاهد كيف غضب الأطباء! ... ترتيب إماراتي لنقل مصابين بكورونا إلى عدن

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عدن - ياسمين التهامي - الاعتصام الذي حصل في مستشفى الصداقة لم يكن لان الامارات تريد نقل المصابين بكورونا لديها إلى عدن بل هو اعتراضاًعلى بناء مركز الحجرالصحي لاستقبال أي مصابين مستقبلا بكورونا داخل المستشفى لأنه يقع في حي مزدحم ويحتوي أقسام للنساء والأطفال وغيره

كفى نشراً للإشاعات والكذب وإخافة الناس

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