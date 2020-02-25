"فيديو" صاحب محل يلجأ لحيلة ماكرة لبيع السجائر مجهولة المصدر في الرياض

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عدن - ياسمين التهامي - #يحدث_الآن#سناب_صحة_الرياض حملة تفتيشية على مخالفات بيع التبغ في المحلات Advertisements #يحدث_الآن#سناب_صحة_الرياض



حملة تفتيشية على مخالفات بيع التبغ في المحلات pic.twitter.com/uWteYYCzGE — صحة الرياض (@riyadhhealth) February 24, 2020 ٧ #يحدث_الآن#سناب_صحة_الرياض



حملة تفتيشية على مخالفات بيع التبغ في المحلات pic.twitter.com/uWteYYCzGE — صحة الرياض (@riyadhhealth) February 24, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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