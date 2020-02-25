شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020م.
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 834. 34 ريالًا 52.78 $
الذهب عيار 22 31.930 ريالًا 48.38$
الذهب عيار 21 30.478 ريالات 46.18 $
الذهب عيار 18 26.129 ريالاً 39.59$
أوقية الذهب 1.083.060 ريالاً 1641$
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