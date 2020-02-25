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ضبط شحنة اسلحة كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي في تعز قادمة من عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري عن ضبط شحنة اسلحة كانت في طريقها للحوثيين قادمة من عدن السبت الماضي عبر جبهة (كرش) في محافظة لحج.

واضاف المصدر بأن قوات الحزام في جبهة (كرش) ضبطت شحنة اسلحة كانت على متن سيارة نقل وهي في طريقها الى جماعة الحوثي الانقلابية قادمة من عدن في منطقة الراهدة عبر لحج وكرش والشريجة وصولا للحوثيين في منطقة الراهدة بتعز.

وكشف المصدر الى ان تلك العملية المضبوطة تحمل الرقم (24) وفي كل مرة تطلق قوات الحزام المهربين ويتم تمييع القضايا و لايعلم عن مصير الاسلحة المضبوطة، متذرعة بانها بناء على اوامر عليا من قيادة قوات التحالف في عدن.

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واحتوت الكمية المضبوطة الاخيرة على ذخيرة قذائف هاون ورصاص لاسلحة رشاش بالإضافة الى قطع لأسلحة تحتاج الى تركيب قد تكون لطائرات مسيرة ايرانية الصنع قدمت عبر البحر.

ودعا المصدر قوات التحالف الى فتح تحقيق عاجل للكشف عن مصير الكميات السابقة والمهربين والجهات التي تقف خلفهم.

وتقع جميع المناطق الرابطة بين عدن وكرش تحت سيطرة قوات الحزام المدعوم اماراتيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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