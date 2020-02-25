الخبنشي يدعو إلى وضع إستراتيجية بين الحكومة والمفوضية لرعاية اللاجئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365

دعا نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، الى أهمية وضع خطة استراتيجية بين الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية والاغاثية للاجئين والنازحين إلى محافظة عدن والمحافظات المحررة .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن جان نيكولاس بيزو والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون الانساني بين بلادنا والمفوضية.

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وناقش اللقاء عددا من المواضيع المتصلة بأوضاع اللاجئين، واستمرار عمليات اللجوء إلى بلادنا من القرن الافريقي في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الممارسات التي تنتهجها المليشيات الانقلابية الحوثية، وقضية النازحين من مناطق سيطرت المليشيات .

وأكد الخنبشي، أهمية تضافر الجهود المشتركة في وضع الحلول لمشكلة اللاجئين والنازحين في مختلف المحافظات اليمنية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال الانتقال من مرحلة الطوارئ في المساعدات إلى مرحلة الديمومة في مراكز الايواء، وتبني المفوضية مع شركاءها المحليين مشاريع صغيرة تسهم في خلق فرص عمل تساهم في منع انتشار الظواهر السلبية في مناطق اللجوء.

من جانبه أكد بيزو، التزام المفوضية إيجاد الحلول المناسبة للاجئين في اليمن .. مشيرا أن المفوضية قد بدأت في الأسابيع الماضية بإعادة الصوماليين الذين يرغبون بالعودة إلى بلادهم، والاستمرار في عملية تسجيل اللاجئين في مراكز الاستقبال .