المهندس إيهاب عيسى يشيد بالتسوية التي نفذت في منطقة الدواجن بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

عبر المهندس إيهاب عيسى مدير ادارة الاستثمار بديوان عام الهيئة العامة الاراضي بساحل حضرموت، عن سعادته في المساهمة في رفع تقرير تفصيلي



عن التسويه الذي تم تنفيذها في منطقة الدواجن غربي مدينة المكلا.

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وقال عيسى إن النتائج تمخضت عنها معالجة عادلة ضمنت حسن التخطيط، و لبت مطالب اغلب المواطنين وانصفة كذلك

المستثمرين في منطقة الدواجن.

وأضاف عيسى: "اقترح على السلطة المحلية في حضرموت تسمية منطقة الدواجن" ابن سيناء ومابعدها" باسم "مدينة الشهيد صالح ابوبكر بن حسينون السكنية"، و ذلك تخليدا لدور الشهيد النضالي والدفاع على اراضي حضرموت.

وختم مدير ادارة الاستثمار بديوان عام الهيئة العامة الاراضي بساحل حضرموت حديثه بالقول: "الجنوب يتعافى و بإذن الله تعالى يستعيد بنيانه و منظره العمراني الحضاري بجهود الخيرين من ابنائه المخلصين".