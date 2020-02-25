"دار المصطفى الأهلية" بسيئون تزور المركز الوطني لعلاج الاورام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

زار طلاب الصف الثالث الأدبي بثانوية دار المصطفى الأهلية بسيئون صباح اليوم، المركز الوطني لعلاج الاورام حضرموت الوادي والصحراء.



في الزيارة قدم الطلاب أثناء زيارتهم للمرضى مع الجرعات الكيمياوية من رجال وأطفال ونساء عدداً من الهدايا للمرضى متمنين لهم الشفاء العاجل باذن الله.

حيث أشاد الدكتور هشام حداد بن سميط مدير المركز الوطني لعلاج الاورام حضرموت الوادي والصحراء على هذه البادرة الطيبة في زيارة الطلاب للمرضى والمركز من خلال هذه الزيارة الطبية لمرضى السرطان بوادي وصحراء حضرموت ..

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موضحاً بأننا بحاجة إلى أن تكونوا سفراء لمرضى السرطان بزيارتكم الدائمة وحملاتكم الداعمة لمرضى السرطان و إلى كل أهل الخير والفضل والعطاء في الداخل والخارج.

هذا من جهة أخرى أثناء علي السقاف مدير ثانوية دار المصطفى الأهلية بسيئون على الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين في المركز الوطني لعلاج الاورام حضرموت الوادي والصحراء في خدمة مرضى السرطان.

حيث قدم طلاب الصف الثالث الأدبي بثانوية دار المصطفى الأهلية بسيئون شهادة شكر وتقدير للمركز للجهود التي يبذل العاملين فيه في خدمة مرضى السرطان وشهادة أخرى من أدارة الثانوية ومبلغ مالي مساعدةً لعلاجات مرضى السرطان بوادي وصحراء حضرموت.