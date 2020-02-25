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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. صدور اوامر ملكية سعودية باعفاء وزراء من مناصبهم وتعيين اخرين





عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. صدور اوامر ملكية سعودية باعفاء وزراء من مناصبهم وتعيين اخرين اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية قضت بعضها باعفاء وزراء من مناصبهم واخرى قضت بتعيين آخرين. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء السعودية “واس” ورصده محرر “عدن نيوز” فقد قضت الاوامر الملكية السعودية بما يلي: أمر ملكي: باعفاء الأستاذ / سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه. أمر ملكي : باعفاء المهندس / إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه. أمر ملكي : بتعيين الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة. أمر ملكي: باعفاء الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، ويكلف الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله. أمر ملكي: بتكليف الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله. أمر ملكي:بتعيين الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة. أمر ملكي: بتعيين المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار. أمر ملكي : بتعيين الأستاذ / محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـ #مجلس_الوزراء بالمرتبة الممتازة. أمر ملكي : بتعيين الدكتور / منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة. أمر ملكي : بتعيين الدكتور / سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة. مر ملكي : تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنميةالاجتماعية.







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