شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يقتل عشيقته لذكرها اسم زوجها أثناء ممارسة «الرذيلة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم رجل في أحد الأحياء المصرية، على قتل عشيقته بسبب ذكرها اسم زوجها أثناء ممارسة العلاقة المحرمة ولطلبها مغادرة شقته للذهاب لأطفالها، ورفضها البقاء معه. واعتادت السيدة، على التردد عليه داخل منزله لممارسة الرذيلة، وليلة الحادث نشب خلاف بين المتهم والمجنى عليها، بعد أن رفض خروجها من منزله لرؤية أبنائها وطالبها بالمكوث معه لإقامة علاقة غير شرعية، وعندما هددته المجنى عليها بالاتصال بالنجدة ضربها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. جديد "الخليج 365" Advertisements وقال المتهم في اعترافاته للشرطة: ” كانت بتجيب سيرة جوزها وقت العلاقة الجنسية وده كان بيزعلنى وطلبت منى ترجع لعيالها عشان جوزها يبطل شك فيها لكنى صممت تقعد معايا، ولما هددتنى خلصت عليها وخنقتها “؛ لافتًا إلى أنه تخلص من الجثة بإلقائها داخل صندوق القمامة حتى تم العثور عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجل يقتل عشيقته لذكرها اسم زوجها أثناء ممارسة «الرذيلة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.