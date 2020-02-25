شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يهدد زوجته بالزواج ثانية بسبب مخالفاتها المرورية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف غريب من نوعه، أقدم زوج في دبي، على تهديد زوجته بالزواج مرة أخرى، حال لم تلتزم بقانون السير. وعانى الرجل من عدم التزام زوجته بقانون السير وارتكابها مخالفات بشكل متكرر. جديد "الخليج 365" Advertisements وأبلغ الرجل زوجته أنه في حالة عدم التزامها وإصرارها على ارتكاب المخالفات فسوف يتزوج بأخرى، ما دفعها إلى التقيد بقانون السير.

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