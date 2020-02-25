شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..رد فعل مذيع كويتي سألته محامية إذا رأى أخته في مواقعة جنسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضعت المحامية دلال المسلم نفسها في موقف محرج، بينما تناقش قضية التمييز بين الرجل والمرأة، في بعض القوانين بسبب العادات والتقاليد.

وكانت المحامية قد انفعلت أثناء مناقشتها بقانون يحكم بإعدام المرأة حال انتقمت بقتل زوجها عند ضبط خيانته لها مع امرأة أخرى، فيما يحكم بعقوبة مخففة على الرجل حال قتل زوجته الخائنة عند ضبطها في وضع مخل مع عشيقها لانفعاله.

جديد "الخليج 365"

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وتفاجأ المذيع محمد المؤمن بالمحامية تضرب مثالا، قائلة: أنت مثلا شفت أختك في مواقعة جنسية..، وقبل أن تستكمل جملتها قاطعها المذيع قائلا: محشومة أختي!

وعلى الفور تداركت دلال المسلم الموقف، واستبدلت المثال بفرضه عليها وعلى اخواتها، قائلة: اختي مو اختك انت.