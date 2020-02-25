شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة ...محمد جميح يفاجئ الجميع ويكشف عن بطل اليمن "الشهير" وماحدث له مؤخرا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب اليمني والدبلوماسي محمد جميح، عن بطل شهر فبراير من عام 2020 في اليمن. جاء ذلك في تغريدة على "تويتر" علق فيها على فيديو لمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، وهو يتجول في شوارع عاصمة المحافظة (الحزم) اليوم الاثنين، وفقا لمتابعة "أحداث نت".

وقال جميح: "شهر فبراير في اليمن كان شهر أمين العكيمي.. اختلفوا مع هذا الرجل، أو اتفقوا معه، لكنه كان بطل فبراير 2020 في اليمن".

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وأضاف: "صمد، شجّع، طمأن، ضحى، واسى، صبر وصد العدوان عن محافظته.. هاهو يحييكم من الجوف".

وتجول محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي في شوارع عاصمة المحافظة (الحزم) اليوم الاثنين.

وبحسب مقطع الفيديو الذي وصل (أحداث نت)، أكد العكيمي بأن الجوف بخير وفي خير وستظل.

وقال العكيمي: "الأخوة النازحين في الجوف أصبحو هم أهل الجوف وهم أهل الفضل الأول في الدفاع عن الجوف بأرواحهم ودمائهم".

وأكد العكيمي بأن السعودية هي من تقف حقيقيا مع اليمن ويقدمون دمائهم وأموالهم.