شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على وفاة والده! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 03:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

في أول تعليق لنجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على وفاة والده، نشر علاء مبارك نجل الرئيس مبارك، قبل قليل تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: " إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه ".

وكانت رئاسة الجمهورية في مصر قد نعت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.

Advertisements

وقالت رئاسة الجمهورية في مصر خلال بيان، اليوم الثلاثاء:"تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتابعت: "وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما نقل مراسلنا عن مصادر مصرية.

