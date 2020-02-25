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عدن - ياسمين التهامي - فتحي بن لزرق يباغت الجميع ويكشف السلاح الفتاك الذي يمتلكه المجلس الانتقالي ويستطيعون به طرد الشرعية وتحقيق نصر ساحق على القوات السعودية في الجنوب

سخر الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق من عنتريات قيادات المجلس الانتقالي وخداعها لكل ابناء الجنوب بالحديث عن دولة مستقلة وتهكم بن لزرق من قيادات الانتقالي قائلا انهم يمتلكون سلاح الفتاك عبارة عن سيف خشبي لا يهش ولا ينش ويعتقدون انهم بتلك الاكاذيب سيتمكنون من طرد الشرعية وتحقيق نصر ساحق على القوات السعودية في الجنوب .

وأكد بن لزرق أن سلسلة الاستقالات التي تعصف بالمجلس الانتقالي نتاج طبيعي نظرا للسياسة الرعناء لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي المعروف بعنصريته وكراهيته - ليس فقط لأبناء المحافظات الشمالية - بل انه يكن الكراهية والعداء لكل ابناء المحافظات الجنوبية باستثناء محافظة الضالع . جديد اب برس Advertisements وقال بن لزرق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سلسلة الاستقالات التي تعصف بالمجلس الانتقالي نتاج طبيعي لمشروع فُصل لخدمة جماعة وقرية صغيرة وأخذ يحمل سيف من خشب يحارب بها اليمن كلها". واضاف بن لزرق: "ينحسر المجلس بعد 3 سنوات من أكبر عملية ضخ مالية لمكون سياسي ورغم ضخامة الضخ إلا أن المشروع تهاوى مؤكداً ان اليمن أقوى من أي مشاريع قروية ضيقة".

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