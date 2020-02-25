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عدن - ياسمين التهامي - (شاهد صورة الحيوان)لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا ... لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك "الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم "

كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2165 شخص في الصين.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

جديد اب برس

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