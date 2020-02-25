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عدن - ياسمين التهامي - (صورة + آخر المستجدات) المعارك تشتعل في حرف سفيان ... الجيش يدخل محافظة عمران

قالت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل توغلت في هذه الاثناء داخل محافظة عمران، عقب شنها هجوما واسعا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال اليمن.

واضافت المصادر إن قوات الجيش مسنودة برجال قبائل محافظات مأرب وشبوة والجوف، تخوض في هذه الأثناء معارك شرسة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية حرف سفيان , بعد تحرير مواقع وجبال استراتيجية.

جديد اب برس

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وتابعت المصادر أن القوات الحكومية والقبائل تتقدم باتجاه الخط الرابط بين محافظتي عمران وصعدة, وسط تزايد انهيار ميلشيا الحوثي المتمردة.

وذكرت المصادر أن الجيش والقبائل تقدموا إلى مناطق حرف سفيان بعد تمكنهم من السيطرة على مساحات كبيرة من مناطق بجبال الساقية وسوق الاثنين والغيل.

وأوضحت المصادر أن عشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة سقطوا بين قتلى وجرحى, وفرار جماعي لمن تبقى منهم صوب وسط محافظة عمران وصنعاء.