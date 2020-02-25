شاهد.. سما المصري بملابس فاضحة توزع “بوكسرات” في الشارع بمناسبة الاعياد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - احتفلت الفنانة سما المصري بالسنة الجديدة على طريقتها الخاصة حيث قامت بتوزيع هدايا في الشارع ولكن بطريقة مختلفة.

فقد نشرت سما المصري فيديو ظهرت فيه بملابس فاضحة وهي توزع “شرابات وبوكسرات” في الشارع وذلك بمناسبة العام الجديد.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “اوبااااا….شفتوني وانا باوزع بوكسرات في الشارع النهارده بمناسبه السنه الجديده؟”.

وتابعت سما المصري: ” الغريبه باه رد فعل الناس في الشارع علي الموضوع دا مسخره السنين …واحد بيقولي ممكن اقيسه؟ والشباب مسخره..هموووت…”.