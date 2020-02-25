لقاء في عدن يتدارس الخطط المعدة لمجابهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

تدارس لقاء ضم وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية، الدكتور، علي الوليدي، اليوم مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهی محمود سير الترتيب والاعداد للخطة الصحية لمجابهة الحالات المحتمله لعدوی فيروس كورونا .



وتدارس اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، الخطط المعدة لمجابهة كورونا بما في ذلك انشاء مراكز العزل الوقائي وتعزيز التفاعل الشعبي من خلال تنفيذ برامج الحشد المجتمعي واشراك المجتمع في الاسهام بوضع الحلول ورفع مستوی الرساله الاعلامية التوعوية وتسخير الطاقات الاعلامية لخدمة القضايا الصحية المختلفه .

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كما التقى اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بالمستشار الخاص لمنظمة اليونيسيف، سعد الخوري، الذي يزور المدينة حالياً .

وأستعرض الجانبان خلال اللقاء، عدد من الموضوعات المتصلة بانشطة وزارة الصحة وتدخلات منظمة اليونيسيف فيها وسبل الارتقاء بعلاقة الشراكه مع اليونيسيف .

وتطرق الوكيل الوليدي إلى عدد من القضايا المتصلة بتنفيذ انشطة حملات التحصين والمسوحات التغذوية وخطط التدريب وتيسير انفاذها .