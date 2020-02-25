"الدفاع المدني" تنظم محاضرة توعوية عن الحرائق لطلاب ثانوية الحداد بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

نظمت إدارة الدفاع المدني بساحل حضرموت، الإثنين، محاضرة توعوية عن الحرائق وطرق السلامة، استهدفت طلاب ثانوية الفقيد العلامة عبدالله الحداد بمدينة المكلا.



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وقال مدير إدارة الدفاع المدني العقيد سعيد حاج عبدالرحيم "إن هذه المحاضرة تأتي ضمن الإحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يصادف الأول من مارس من كل عام وتهدف إلى تعريف الطلاب بطرق السلامة العامة وكيفية التعامل قبل وأثناء وبعد وقوع الحرائق.

ولفت العقيد "سعيد حاج" إلى أن هذا البرنامج يتضمن محاضرات توعوية وإرشادية عن السلامة العامة تستهدف المدارس والثانويات بالتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم لرفع الوعي لدى الطلاب ومدهم بالمعلومات اللازمة لحماية أنفسهم ومجتمعهم من الكوارث.

بدوره استعرض مدرب الدورة، ملازم أول خالد سعيد دحدح خلال محاضرته، عدد من المواضيع المتعلقة بمثلث الحريق وأسباب أندلاعه وطرق إخماد الحرائق، كما قدم شرحا مفصلا عن أنواع الحرائق والطفايات التي تستخدم للإطفاء، وكيفية التعامل مع اسطوانات الغاز، معززاً حديثه بالتطبيق العملي لتدريب الطلاب على كيفية السيطرة على الحرائق وإخمادها.